Consegnato il nuovo defibrillatore a Formigine: al traguardo il progetto “Cuore in Comune”

Giunge a compimento sul nostro territorio il grande progetto “Cuore in Comune” per la tutela della salute, la prevenzione e la sensibilizzazione dei cittadini alla cultura del primo soccorso. Grazie al progetto della Armando Curcio Comuni d'Italia, arriva nella Parrocchia di Corlo San Martino Vescovo a Formigine un nuovo defibrillatore di ultima generazione per la sicurezza dei cittadini e delle famiglie che ogni giorno frequentano la Parrocchia.

Il progetto partito qualche mese fa prevede di dare alla Parrocchia di San Martino Vescovo un defibrillatore da posizionare presso il Centro Diurno San Martino. Questo nuovo dispositivo permetterà di intervenire immediatamente in caso di arresto cardiaco, malore che purtroppo può colpire chiunque. Ogni giorno, infatti, in Italia, sono 160 le persone che vengono colpite improvvisamente da attacco cardiaco: si tratta di persone sane di tutte le età, dagli adulti, fino ai giovani e ai bambini. In questi casi, la presenza e il buon uso di un defibrillatore aumentano del 30% le possibilità di sopravvivenza. Saper gestire e prevenire queste emergenze, quindi, diventa prioritario per le strutture dove tutti i giorni c’è una grande affluenza.

Il 06 Dicembre alle 13.00 presso la Parrocchia si è tenuta la Cerimonia di consegna. «Il DAE è stato posizionato presso l’esterno del Centro Diurno San Martino, spiega Don Dino – E’ una casa per anziani con centro diurno che ospita già 15 persone e stiamo facendo altri 12 monolocali dove ospiteremo una trentina di persone. Il DAE è stato posizionato sotto il portico affinché sia accessibile a chiunque ne possa avere la necessità. Ospitiamo anziani parzialmente autosufficienti. – ed aggiunge - «Ci hanno fatto un regalo molto utile e chiunque ne potrà usufruire.»

Il Progetto "Cuore in Comune" ha coinvolto le aziende del territorio la cui adesione ha reso possibile questo importante traguardo che interessa buona parte della provincia modenese. Il lavoro, infatti, prevede anche un'importante azione di sensibilizzazione dei cittadini dei rispettivi comuni, tramite la pubblicazione di un libro sul primo soccorso e sull'uso degli strumenti salvavita. Il libro contiene anche una mappa dei defibrillatori già disponibili sul territorio comunale e sarà diffuso gratuitamente alle scuole e ai cittadini tramite le attività del territorio che hanno sostenuto il progetto. Una App con gli stessi contenuti da oggi può essere installata sul cellulare di tutti i cittadini e su tablet e computer. In questo modo si porta a compimento a Formigine un percorso di formazione che, assieme agli strumenti già disponibili sul territorio, alimenta la cultura del primo soccorso e attiva la catena salvavita, aumentando il grado di sicurezza dei cittadini.