Letture estive per i ragazzi: dalle biblioteche modenesi consigli utili

Estate ricca di letture per i ragazzi, con i consigli delle biblioteche comunali di Modena. Il servizio, infatti, ha pubblicato sul proprio sito nel portale internet del Comune (www.comune.modena.it/biblioteche), le bibliografie con indicazione degli e-book scaricabili gratis online dal portale Emilib.it. Sono state suddivise per fasce d'età (6/8 anni, 9/11 anni, 12/14 anni), basandosi sull’esperienza e sulle competenze dei bibliotecari, che hanno suddiviso i titoli suggeriti per specifiche aree e tematiche in relazione alle diverse età dei lettori.

Le bibliografie offrono spunti con particolare attenzione alle novità editoriali, che i bibliotecari, infatti, hanno l'opportunità di osservare e valutare costantemente, insieme a titoli ed autori premiati. Per l’estate 2019 le proposte si arricchiscono di titoli imperdibili, dei veri “classici” per il pubblico di giovani lettori e lettrici.

La varietà di testi e argomenti lascia ai ragazzi e alle ragazze un’ampia possibilità di scelta per potersi orientare in base alle proprie inclinazioni. Tutti i libri indicati sono posseduti, per lo più in copia multipla, nelle biblioteche comunali dove, se disponibili, possono essere presi in prestito dagli iscritti.