Auto elettriche ed ibride: suggerimenti in caso di incidente

La maggiore sensibilità verso le tematiche dell’ambiente, al pari delle nuove tecnologie che favoriscono il risparmio, sta producendo un maggior acquisto ed utilizzo dei mezzi ibridi ed elettrici. Modena vede un incremento superiore ad altri territori, anche se si tratta ancora di numeri esigui: secondo i dati del MIT aggiornati allo scorso marzo, infatti, su 475.323 veicoli circolanti, appena 5.066 sono ettriche o obride, pari al 1,07%.

Le nuove tecnologie implicano però anche nuove abitudini, sia nel bene che nel male. A questo proposito l'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Stradale invita a prestare attenzione in caso in cui i mezzi restino coinvolti in incidenti stradali: è bene sottolineare che l’energia elettrica è invisibile ed inodore e, in caso di incidente o di auto finta sott'acqua, occorre adottare alcune precauzioni.

Prima di lasciare l’abitacolo aprire tutti i finestrini, se possibile,

Spegnere l'auto, azionare il freno a mano, lasciare l’auto in posizione di parcheggio ed estrarre la chiave di avviamento e portarla con sé.

Mettersi a distanza di almeno 10 metri dalle auto incidentate se si ha il sospetto di un possibile incendio.

Chiamare i soccorsi, specificando che è coinvolta un'auto elettrica o ibrida e fornire marca e modello. (In questo caso verranno interessati anche i VV.FF.)

Non toccare la vettura ed evitare di inalare gas e vapori o toccare i liquidi che eventualmente possono fuoriuscire dalla vettura.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco ribadire che si tratta di una vettura elettrica/ibrida e fornire marca e modello.

Per agevolare e sveltire il passaggio di queste fondamentali informazioni facciamo un appello perché ciascuno tenga a bordo la scheda di soccorso, scheda tecnica (foglio formato A4) predisposta dalle case automobilistiche per fornire ai VV.FF. notizie su come intervenire per la messa in sicurezza sia dell’auto che degli eventuali occupanti. Convenzionalmente tale scheda di soccorso potrebbe essere posizionata nell’aletta parasole del conducente indicandone la presenza con un adesivo sul parabrezza.

Adottando queste precauzioni, aiutiamo i soccorritori ad operare in modo veloce e corretto, quindi nessuna paura ma è opportuno sapere come comportarsi in attesa dei soccorsi.