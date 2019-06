Visite internazionali, Console sudcoreana in visita a Modena

Modena come territorio esemplare per comprendere l’innovazione nel settore economico e sociale. La console generale della Corea del sud Yoo Hye-Ran, in visita in città, ha spiegato così al sindaco Gian Carlo Muzzarelli che l’ha ricevuta in Municipio, il motivo del suo viaggio nato sulla base di un suggerimento di alcuni giornalisti di una testata economica nazionale al momento del suo arrivo in Italia.

Dopo aver fatto al sindaco le congratulazioni per la rielezione, la console ha sottolineato come la visita a Democenter, al Tecnopolo e al Centro di medicina rigenerativa “Stefano Ferrari” le abbia offerto un’immagine della città che va ben oltre le eccellenze che già conosceva delle supercar, del belcanto di Pavarotti e dei prodotti di eccellenza, come l’Aceto balsamico tradizionale. E il sindaco ha ribadito la necessità di rafforzare le relazioni di amicizia e di collaborazione, anche in campo economico, tra i due Paesi.

La console ha incontrato anche la presidente della Rete città sane Simona Arletti che in marzo aveva ospitato una dozzina di città coreane giunte a Modena per studiare progetti ambientali e politiche urbanistiche e sociali sviluppate sul territorio.