Ugo Consolo nuovo direttore del Dipartimento Chirurgico di UniMoRe

Sarà il prof. Ugo Consolo a prendere in mano il testimone del prof. Giampaolo Bianchi in qualità di Direttore del Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa (CHI.MO.MO) della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore. Il professor Ugo Consolo nella prima tornata di votazione, convocata dal decano prof.ssa Maria Grazia Modena, ha raccolto un esteso ed ampio consenso da parte dei colleghi che si sono recati al voto, raccogliendo 50 voti su 77 aventi diritto.

Appena eletto il prof. Ugo Consolo, che entrerà in carica il 1 novembre 2018 fino al 31 ottobre 2021, ha voluto ringraziare tutti i colleghi che votandolo, hanno dimostrato fiducia nei suoi confronti e condiviso l’ambizioso programma di lavoro che aspetta il Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa.

“Il nostro Dipartimento – ha dichiarato il prof. Ugo Consolo di Unimore - vede all’interno competenze trasversali che spaziano dalla chirurgia alla medicina, dalle discipline mediche di base alla ricerca applicata in ambito rigenerativo ed oncologico. Il compito del nuovo Direttore sarà quello di dare continuità a quanto hanno fatto i proff. De Pol e Bianchi precedenti direttori. Principale obbiettivo sarà quello di incrementare l’integrazione di tutte le ottime competenze presenti tra le varie discipline dipartimentali, cercando di valorizzare in modo particolare la crescita dei giovani ricercatori”.

Ugo Consolo

Nato a Verona nel 1957 si laurea in Medicina e Chirurgia, si specializza in Odontostomatologia e in Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale all’Università degli studi di Verona. Nominato professore ordinario in Malattie Odontostomatologiche nel 1997 si trasferisce all’Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 1998 al 2004 e dal 2010 ad oggi è Presidente del corso di laurea di Odontoiatria e Protesi dentaria. Dal 13/09/99 dirige prima la Divisione di Odontoiatria e poi la Struttura Complessa di Odontoiatria e chirurgia Oro-Maxillo-facciale. Dal 17/01/2006 al 31/10/2008 è Vice-Direttore del Dipartimento Integrato “Neuroscienze, testa – collo, riabilitazione” del Policlinico di Modena. Dal 01/11/2008 al 29/02/2016 è Vice-Direttore del Dipartimento ad Attività integrata Chirurgie specialistiche Testa – Collo. Dal 09.11.2016 ad oggi è Vice-Direttore del Dipartimento Universitario CHI.MO.MO. E’ referente al Collegio dei Docenti di Odontoiatria per la sede universitaria di Modena. Le sue competenze professionali si svolgono nel campo della Chirurgia Orale e Maxillofacciale, con particolare attenzione alla traumatologia maxillofacciale, trattamento delle disgnazie maxillo-mandibolare, chirurgia ricostruttiva a fini implantari, implantologia e trattamento dei casi complessi. Relatore a numerosi convegni e congressi in Italia e all’estero, è membro della Società italiana di Chirurgia maxillo-facciale, socio attivo nella Italian Academy of Osseointegration, past-president della Società italiana di Chirurgia odontostomatologica, socio della European Association for Cranio-maxillo-facial surgery, fellow della international Association of Oral and maxillofacial surgeons, Socio fondatore della Piezosurgery Academy . E’ autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche.