Contagio. Quattro casi e un decesso in provincia di Modena

Si è ormai attestato stabilmente a poche unità l'incremento giornaliero dei contagi in provincia di Modena, segno che l'epidemia è ormai sotto controllo. Nelle ultime ore se ne sono registrati quattro: uno a Modena, uno a Castelfranco Emilia, uno a Bomporto e uno a Pavullo. Due contagiati sono in isolamento domiciliare, mentre due sono stati ricoverati, ma non si trovano in Terapia Intensiva. Sono così 3.884 i positivi accertati fino ad oggi.

Si aggiungono poi 19 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 60 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 2.976 le persone guarite clinicamente, di cui 2.775 con anche il doppio tampone negativo. Sono circa 450 i casi attivi in provincia.

Prosegue velocemente lo svuotamento dei reparti ospedalieri, con gli ospedali di Vignola e Pavullo che hanno dimesso da poco gli ultimi pazienti covid. Nei due nosocomi modenesi la situazione è tronata quella di inizio marzo, ossia alla vigilia dell'impennata dei ricoveri. La situazione di stamattina vede nel complesso ricoverati in Azienda Ospedaliero -Universitaria 38 pazienti COVID positivi: 13 all’Ospedale Civile e 25 al Policlinico. Di questi, sono in terapia intensiva 16 pazienti, dei quali 3 nella terapia intensiva del Policlinico di Modena e 13 presso l’Ospedale Civile, e 3 pazienti in sub intensiva al Policlinico. In degenza ordinaria sono seguiti 19 pazienti, tutti al Policlinico.

Si aggiunge oggi anche l'ennesimo decesso, quello di una 93enne di Montefiorino. Le persone positive decedute sono in totale 463 nella provincia di Modena.