Positivi 45 modenesi. Sassuolo, Carpi e Ravarino interessati dai nuovi casi

Sono quattro i casi positivi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena, nella quale si sale complessivamente a quota 45 infezioni. I nuovi contagi riguardano una 44enne e una 51enne di Sassuolo, entrambi per contatti con casi accertati e per i quali e' stato disposto l'isolamento domiciliare, oltre a una 40enne di Carpi, che si trova a sua volta a casa e per la quale è in corso l'indagine epidemiologica, e a un 63enne di Ravarino, ricoverato invece nel reparto di Malattie infettive del Policlinico.

Intanto, non cambia il quadro riferito alla decina operatori sanitari di Carpi, tra pronto soccorso e radiologia, che si trovano in isolamento domiciliare, dopo l'accesso al Ps in ambulanza di un uomo risultato poi positivo al tampone: altri tamponi verranno sottoposti solo in caso di sintomi da parte degli operatori, che al momento non ci sono.

Quanto ai ricoveri in terapia intensiva al Policlinico, poi, rimangono quattro casi in prognosi riservata.

