Coronavirus, raggiunta quota 47 contagi in regione. A Modena sono 8 gli ammalati

Sale il numero dei pazienti ricoverati o in cura a domicilio nei quali è stata accertata la presenza di coronavirus. In poche ore si è passati da 30 casi a 47, come riferito in conferenza stampa dall'assessore alla Sanità Emilia-Romagna Sergio Venturi. Un incremento dovuto al fatto che sono stati esaminati molti tamponi dei pazienti che presentavano sintomi ed erano strettamente collegati ai malati già accertati.

Tutti i nuovi casi rientrano fortunatamente nell'ambito dei focolai giò noti, legati alla zona di Codogno. In particolare a Modena i casi accertati rispetto alla mattinata sono 3: si tratta di pazienti giò ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive del Policlinico e legati all'entourage del manager carpigiano che è stato il primo ad essere ricoverato.

Tra le notizie positive quella di una donna affetta dal virus che ha partorito in queste ore e ha dato alla luce un bimbo sano e privo di contagio. E' accaduto a Piacenza, dove la paziente lombarda era ricoverata.