Coronavirus, oggi in regione 14 casi. A Modena un positivo e un decesso

Sono altri sei i decessi registrati oggi in Emilia-Romagna a causa del coronavirus. E sono 14 i nuovi casi positivi rintracciati, di cui però solo tre sono sintomatici. Ad anticipare il consueto bollettino del pomeriggio è l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, in apertura della conferenza stampa di oggi sulla riorganizzazione degli ospedali.

I decessi di oggi si registrano a Modena (uno), Bologna (due) e Rimini (tre), mentre i nuovi casi positivi sono uno a Piacenza, tre a Parma, due a Reggio Emilia, uno a Modena, cinque a Bologna, uno a Cesena e uno a Rimini.

"Il passo epidemiologico oggi è dello 0,04%", sottolinea Donini, che ci tiene anche a segnalare come oggi siano stati refertati 9.546 tamponi (sono 426.730 in tutto dall'inizio dell'epidemia), a cui si aggiungono 1.931 test sierologici.

L'assessore risponde quindi alle critiche della Lega, che ha accusato la Regione di non aver mantenuto le promesse sui tamponi eseguiti. "Già oggi siamo in grado di esercitare una potenzialità di circa 10.000 tamponi al giorno- afferma Donini- e siamo pronti per arrivare in autunno a 15.000 esami giornalieri. Inoltre, continueremo col test sierologico per le categorie a rischio", garantisce l'assessore.

