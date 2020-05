Contagio in provincia: a Modena 21 nuovi casi e due decessi

Ad oggi sono 3.678 i positivi al covid-19 presi in carico dalla sanità modenese, vale a dire 21 in più rispetto a ieri. Una cifra in linea con quella delle ultime giornate. Il bollettino di oggi conferma poi l'attenuamento della virulenza della malattia: tutti i nuovi casi sono in isolamento a casa e nessuno si trova ricoverato in ospedale.

Questi i comuni di residenza dei nuovi contagiati: Carpi 5, Castelfranco E. 1, Finale Emilia 1, Formigine 3, Modena 6, Nonantola 1, San Cesario S/P 1, Soliera 3.

Le guarigioni alla data di oggi sono 1.937, di cui 1.462 con anche il doppio tampone negativo. Proprio ieri si era raggiunto il traguardo simbolico della guarigione di metà dei contagiati. Oggi si aggiungono 56 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 99 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Le persone che attualmente stanno ancora combattendo con la malattia nella nostra provincia (per lo meno quelle censite con tampone), sono circa 1.400.

La lista dei positivi deceduti si allunga ulteriormente di due unità. Sono infatti un 81enne di Frassinoro e una 80enne di Carpi le persone positive decedute nelle ultime ore. Il bilancio sale così a 408.