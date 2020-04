Contagio. In provincia di Modena altri 10 decessi e 63 nuovi positivi

Numeri stazionari anche per il bollettino odierno fornito dall'Ausl sul fronte del contagio da covid-19. Numeri che ricalcano quelli delle ultime due settimane e confermano di fatto il trend in calo molto costante dei nuovi positivi, segno che le misure di contenimento finora adottate hanno dato i risultati sperati, impedendo un diffondersi dell'epidemia a macchia d'olio. Ad oggi si segnalano in provincia di Modena 2.930 persone positive al tampone, vale a dire 63 in più rispetto a ieri: questo a fronte di un numero stabile di tamponi seseguiti, per quanto questi dati non rappresentino certo una cifra statisticamente molto affidabile.

Dei 63 nuovi casi ben 56 sono in isolamento a casa, mentre 5 si trovano ricoverati in ospedale. Purtroppo si registrano anche due accessi alla Terapia Intensiva, che negli ultimi giorni aveva visto un progressivo miglioramento sul fronte dei letti occupati.

Le persone risultate positive oggi risiedono nei seguenti comuni: Bastiglia 1, Bomporto 1, Campogalliano 1, Carpi 10, Castelfranco E. 4, Castelnuovo R. 2, Cavezzo 1, Concordia 1, Finale Emilia 2, Fiorano M. 2, Formigine 4, Frassinoro 1, Medolla 1, Mirandola 2, Modena 6, Montefiorino 7, Pavullo 2, San Felice S/P 2, Sassuolo 2, Serramazzoni 2, Soliera 7, Vignola 1. Non residenti in provincia 1.

Torna a salire nelle ultime 24 ore il numero delle persone positive decedute. Se ne aggiungono 10, che portano il totale provinciale a 277.

Tre i decessi a Sassuolo: un uomo di 88 anni, uno di 55 e uno di 68. Quattro quelli a Modena: un 82enne e tre donne rispettivamente di 95, 95 e 83 anni. Deceduti anche un 88enne di San Felice sul Panaro, un 89enne di Polinago e un 75enne di Finale Emilia.

Notizia positiva invece per quanto riguarda le guarigioni, che oggi compiono un significativo balzo in avanti: si aggiungono infatti 50 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 43 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 461 le persone guarite clinicamente, di cui 276 con anche il doppio tampone negativo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.