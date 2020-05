Covid. Oggi in provincia di Modena 8 casi positivi e due decessi

Sono ad oggi 3.800 i pazienti positivi al Covid-19 accertati in provincia di Modena. L'aumento oggi è di 8 tamponi positivi, in linea con i numeri ormai molto ridotti di tutta la settimana che si conclude. Ormai inutile parlare di crescita percentuale, dal momento che l'aumento giornaliero è sempre più contenuto.

Sei dei nuovi malati sono isolati a domicilio, mentre due si trovano ricoverati in ospedale, ma non in Terapia Intensiva. Questi i loro comuni di residenza: Camposanto 2, Carpi 3, Formigine 1, Modena 1, Vignola 1.

Si aggiungono oggi anche 71 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 42 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data odierna sono 2.569 le persone guarite clinicamente, di cui 2.178 con anche il doppio tampone negativo. Circa 800 i casi attivi.

Oggi cala il numero dei decessi, che sono due. Si tratta di un 94enne residente a Pavullo nel Frignano e di un'altra donna di 94 anni residente questa volta fuori provincia, ma presa in carico dalla sanità modenese. Le vittima accertate salgono così a 443.