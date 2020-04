Coronavirus. Oggi 12 decessi e 81 nuovi casi in provincia. Guarito un ammalato su sei

In numeri assoluti, oggi non è certo una buona giornata. Le cifre contenute nel bollettino odierno sull'epidemia fornito dall'Ausl non sono infatti particolarmente positive per Modena. Certo, come ripetiamo quasi ogni giorno, non ci si deve far influenzare dalla statistica quotidiana, soggetta a troppe variabili. Tuttavia, i numeri restano.

Sono 12 i decessi di persone positive al coronavirus conteggiai nelle ultime 24 ore, certamente una cifra più elevata di quelle delle ultime giornate.

Le persone decedute sono: una 89enne di Concordia sulla Secchia, una 87enne di Formigine, un 85enne di Montefiorino, un 91enne di Castelvetro, un 84enne di Serramazzoni, un 90enne di Mirandola, una 67enne di Sassuolo, un 75enne di Cavezzo, un 79enne di Bomporto, un 78enne di Carpi, un 89enne e una 87enne di Modena, quest'ultima riconoscita positiva solo oggi. I decessi salgono così a 289.

Anche sul fronte dei nuovi positivi il dato assoluto è più alto, ma evidentemente frutto di possibili ritardi nella refertazione dei tamponi. Sono 81 i nuovi pazienti positivi, per un totale di 3.011 per la provincia di Modena. Di questi 71 sono in isolamento domiciliare, mentre 10 si trovano ricoverati in vari reparti delle strutture ospedaliere provinciali. Prosegue comunque il progressivo "svuotamento" della Terapia Intensiva, dove neanche oggi si registrano accessi.

Questi i comuni di residenza: Bomporto 1, Carpi 11, Fiorano M. 2, Formigine 3, Lama Mocogno 4, Maranello 2, Medolla 2, Mirandola 1, Modena 31, Montefiorino 2, Palagano 1, Pavullo 2, Ravarino 2, San Felice S/P 3, Sassuolo 4, Soliera 5, Spilamberto 2, Vignola 1. Non residenti in provincia 2.

Notizia invece incoraggiante per quanto riguarda le guarigioni, che come ieri fanno registrare 50 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 34 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 521 le persone guarite clinicamente, di cui 310 con anche il doppio tampone negativo: si tratta di un sesto dei contagiati accertati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.