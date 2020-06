Contagio, a Formigine l'unico caso di oggi. Restano 20 ricoverati in provincia

Nella giornata in cui in Emilia-Romagna per la prima volta non si registrano più decessi, Modena fa segnare un solo caso positivo, a fronte dei 28 regionali. Si tratta di un residente di Formigine che si trova in isolamento domiciliare. Sono così 3.929 le persone positive al virus dall’inizio dell’emergenza.

Oggi si aggiunge solo una nuova guarigione clinica, vale a dire senza più sintomi, e 10 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3.328 le persone guarite clinicamente, di cui 3.256 con anche il doppio tampone negativo.

Questo significa che i sono 128 i residenti nella provincia di Modena con la malattia in corso, ma la molti di questi sono asintomatici. I ricoverati restano solo 20, di cui 3 in Terapia Intensiva. Sono fermi a 472 i decessi (107 nel capoluogo).