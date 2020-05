Contagio. Scoperto un piccolo focolaio a Carpi, oggi 23 casi in più

Chi si aspettava un inizio di settimana con un nuovo passo verso lo zero nella casella dei nuovi contagi dovrà purtroppo attendere. Oggi, infatti, in provincia di Modena si registrano 23 nuovi casi di positività al coronavirus, il doppio rispetto alla media dei giorni scorsi. Nessun allarme ovviamente: come sempre ribadito nel corso di questa emergenza, i dati sulle positività giornaliere non possono essere una cartina tornasole affidabile dell'andamento dell'epidemia.

In particolare, l'aumento significativo è dovuto a 12 casi riscontrati a Carpi: si tratta di positività emersea seguito di un piano straordinario di tamponi eseguito dal Servizio di Igiene pubblica tra i contatti stretti di un caso positivo. A breve le persone risultate positive saranno trasferite presso i due hotel a disposizione dell’Ausl, al fine di consentire le adeguate misure di isolamento.

I casi modenesi salgono così a 3.823. Tra i nuovi contagiati 21 sono in isolamento, mentre 2 sono ricoverati in ospedale. Questi i comuni di residenza: Carpi 12, Castelfranco E. 1, Formigine 1, Modena 5, Pavullo 3. Non residenti in provincia 1.

Nel report odierno si aggiungono poi 56 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 96 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 2.627 le persone guarite clinicamente, di cui 2274 con anche il doppio tampone negativo.

Buonissime notizie oggi sul fronte dei decessi. Dopo tantissimo tempo il nostro territorio non annovera persone decedute. Le vittime accertate restano così 443.