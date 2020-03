Il contagio si allarga a molti comuni modenesi, 36 i nuovi casi in provincia

Salgono a 163 le persone contagiate in provincia di Modena, quarta per numero di positività in Emilia-Romagna. Rispetto a ieri, il bollettino quotidiano parla di 36 nuovi casi. La casistica è variegata e comprende persone tra i venti e gli 80 anni di età, molti dei quali ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive.

Molto ampia anche l'area del contagio nella provincia, che di fatto copre tutta quanta la pianura e per il momento non raggiunge l'Appennino. I pazienti individuati con i tamponi risultati positivi tra ieri sera e stamattina risiedono a Carpi (9), a Sassuolo (7) a Modena (6), e in misura inferiore nei comuni di Fiorano, Bomporto, Novi di Modena, Formigine, Maranello, Prignano, San Prospero e San Felice. Fra di loro anche un minore, che avrebbe contratto il virus in famiglia.

Purtroppo nelle ultime ore vi sono anche due decessi, uno dei quali avvenuto in casa: si tratta di Okunuga Olumide Saraju, il 64enne nigeriano trovato cadavere ieri mattina nel suo appartamento. Il tampone effettuato ha dato esito positivo.