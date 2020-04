Coronavirus. Oggi a Modena i pazienti guariti superano i nuovi contagiati

La statistica ufficiale sul contagio si mantiene costante anche in questa domenica di Pasqua. Oggi si registrano in provincia di Modena 76 nuovi positivi al virus, per un totale di 3.087 casi accertati da febbraio ad oggi. Il calo che si evidenzia ogni giorno è perciò stabile in numeri assoluti e in leggerissima flessione in termini percentuali. Dei nuovi contagiati odierni 66 si trovano a casa in isolamento, mentre 10 sono stati ricoverati nelle ore precedenti nei reparti ospedalieri. Per fortuna nessuno si trova in Terapia Intensiva.

Modena e carpi si confermano i comuni più colpiti, essendo ovviamente i più popolosi. Picco anche a Polinago, dovuto ai casi in una residenza anziani. Questa la mappa di oggi: Bastiglia 1, Campogalliano 1, Camposanto 2, Carpi 8, Castelfranco E. 1, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 3, Fanano 2, Finale Emilia 1, Fiorano M. 1, Formigine 5, Lama Mocogno 1, Medolla 1, Mirandola 3, Modena 20, Montefiorino 1, Nonantola 1, Pavullo 3, Polinago 6, Prignano 2, San Felice S/P 1, Sassuolo 2, Savignano S/P 1, Sestola 1, Spilamberto 1. Non residenti in provincia 6.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 9: sono quindi 298 i morti positivi al covid finora accertati dai tamponi in provincia di Modena.

Ben cinque decessi riguardano residenti di Modena: una 86enne, una 81enne, una 92enne, una 82enne e un 73enne. Deceduti anche un 67enne di Castelfranco Emilia, un 84enne di Campogalliano, una 78enne di Soliera e una 86enne di Maranello.

Notizie invece molto positive sul fronte delle guarigioni, che nelle ultime giornate hanno subito un rapido aumento. Oggi si aggiungono 82 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 36 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 605 le persone guarite clinicamente, di cui 346 con anche il doppio tampone negativo