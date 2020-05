Contagio, oggi 7 nuovi casi a Modena. Ormai guariti i due terzi dei malati

Sono 7 i tamponi positivi registrati oggi in provincia di Modena. Una cifra che torna ad allinearsi con il trend di forte crescita registrato da ormai una decina di giorni, dopo che ieri il computo era balzato in alto per la presenza di 12 persone positive in un focolaio carpigiano. Il dato torna quindi molto basso. I casi totali registrati sul nostro territorio sono così 3.830 dal febbraio ad oggi.

I nuovi casi sono tutti in isolamento domiciliare: 5 sono redienti a Modena, 1 a Carpi e 1 fuori provincia.

I nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, sono oggi 41 in più di ieri, mentre sono 50 i nuovi guariti

con il doppio tampone negativo. Alla data odierna sono 2.668 le persone che si sono lasciate alle spalle la malattia - vale a dire oltre i due terzi dei contagiati accertati - di cui 2.323 con anche il doppio tampone negativo. I casi attivi in provincia di Modena sono poco più di 700.

Se la giornata di ieri era stata molto felice per l'assenza di decessi, questo risultato non è stato confermato. Oggi si contano 3 persone positive decedute: un 77enne di Mirandola, un 97enne di Frassinoro e un 93enne di Carpi. Le vittime sono in totale 446.