Il contagio in provincia: 27 i nuovi casi. Salgono a 5 i decessi

Sono 27 i nuovi casi di coronavirus registrati in giornata in provincia di Modena, che sale a 190 infezioni complessive. Dei nuovi casi nessuno si trova in terapia intensiva: 16 persone sono in isolamento a casa, le altre 11 vengono seguite nei reparti di Malattie infettive. Un andamento che resta costante rispetto a ieri e agli ultimi giorni di emergenza.

C'è invece un nuovo decesso: riguarda una persona residente a Modena, 82enne, che era ricoverata in terapia intensiva. Si tratta della quinta persona deceduta a Modena.I pazienti in rianimazione, al momento, sono in tutto 16.

I nuovi casi, che si riferiscono a un range d'età dagli 88 ai 31 anni, riguardano i Comuni di Bastiglia, Bomporto e Campogalliano, tutti con una nuova infezione, Carpi con altre cinque, Castelvetro e Cavezzo con una a testa, Fiorano con due, Formigine con una, Modena con sei, Montese e Sassuolo con uno, Vignola con quattro, oltre a due casi di residenti di altre province.

(fonte DIRE)