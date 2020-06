Contagio nel modenese: oggi un caso a Spilamberto

Numeri sempre prossimi allo zero per quanto riguarda i contagi in provincia di Modena. Oggi si registrano due casi in carico alla nostra Ausl: un residente di spilamberto e un cittadino residente fuori provincia ma seguito dalla sanitò modenese. I casi sono così in totale 3.932, ma di questi appena un centinaio sono ancora infetti, la maggior parte dei quali è asintomatica. Meno di venti le persone ancora ricoverate.

Oggi si è resitrata una sola guarigione clinica, mentre sono 12 i nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3.350 le persone guarite clinicamente, di cui 3294 con anche il doppio tampone negativo. Due valori che viaggiano velocemente verso il punto di contatto.

Neanche oggi si segnalano decessi di persone covid-positive.