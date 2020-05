Contagio, a Modena 7 nuovi contagi. Deceduta una 91enne di Sestola

Numeri sempre più contenuti per la diffusione dell'epidemia in provincia di Modena, dove oggi si registrano appena 7 nuovi casi di positività. Si tratta di due persone residenti a Carpi, tre a Modena, una a Pavullo e una fuori provincia, che si trovano tutte quante in isolamento senza sintomi preoccupanti. Sono così 3.837 i positivi in provincia da febbraio ad oggi.

Insieme ai nuovi contagi, è in netto ridimensionamento - almeno rispetto ad una settimana fa - anche il computo dei deceduti. Nelle ultime 24 ore è venuta a mancare una 91enne di Sestola, che è la vittima numero 447 di questo drammatico e troppo lungo elenco iniziato due mesi or sono.

Passi avanti costanti sul fronte delle guarigioni. Oggi si aggiungono 33 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 51 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 2.702 le persone guarite clinicamente, di cui 2.373 con anche il doppio tampone negativo. I casi attivi sul nostro territorio sono circa 700.