Contagio: oggi i guariti doppiano i nuovi casi di positività. 10 i decessi

Le cifre riportate oggi sul bollettino Ausl del contagio da covid-19 in provincia di Modena confermano quelle viste nei giorni scorsi, con un progressivo calo dei contagi e un numero stabile di decessi. Ad oggi sul nostro territorio si contano 3.180 persone positive, vale a dire 48 in più rispetto al rilevamento di ieri. Di queste 41 si trovano a casa in isolamento e 7 ricoverate: una è in Terapia Intensiva.

La distribuzione vede come sempre i numeri più alti per Modena e Carpi, ma quest'oggi si aggiunge il dato significativo legato a ben 12 positività rilevate a Concordia, presso la residenza per anziani "Villa Richeldi". Questi i comuni interessati: Carpi 7, Castelvetro 1, Concordia 13, Fiorano M. 1, Formigine 1, Lama Mocogno 3, Modena 11, Pavullo 4, San Felice S/P 2, Serramazzoni 1, Soliera 1, Vignola 2. Non residenti in provincia 1.

Il bollettino regionale riporta dieci decessi in provincia di Modena, ma di questi due sono pazienti residenti fuori provincia e presi in carico dalla sanità modenese (dei quali non sono disponibili i dati). Le persone positive al coronavirus decedute nelle ultime 24 ore (e più) sono: un 85enne, un 95enne e una 77enne di Montefiorino, un 80enne di Formigine, un 88enne di Modena, un 89enne di Spilamberto, una 91enne e una 87enne di Modena. La drammatica lista dei decessi sale così a 316.

Incremento davvero significativo per le guarigioni, che nelle ultime ore sono state ben 9, cui si aggiungono 34 guariti certificati dal doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 763 le persone guarite clinicamente, di cui 403 con anche il doppio tampone negativo.