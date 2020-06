Contagio, un'altra giornata con il doppio segno zero a Modena

Non si sono registrati nuovi casi né decessi in provincia di Modena. Lo segnala il report dell'Ausl, che specifica che nelle ultime 24 ore sono stati quasi mille (932) i tamponi refertati. Tra questi si contao 5 esiti positivi, ma si tratta di ricontrolli di persone già positive. Il totale degli infetti quindi non cambia: 3.932 da inizio epidemia.

Si aggiunge poi un guarito clinicamente - le guarigioni cliniche sono sempre più rare perchè non restano ormai più pazienti sintomatici - e 17 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3.354 le persone guarite clinicamente, di cui 3.310 con anche il doppio tampone negativo. Restano quindi poco meno di un centinaio i casi attivi.