Contagio. A Modena solo 2 nuovi positivi, ma 6 decessi

Sono purtroppo ben sei le persone covid-positive decedute nelle ultime ore in provincia di Modena. Un numero particolarmente elevato che riporta indietro di alcune settimane e che tutti si auguravano di essersi ormai lasciati alle spalle. I decessi riguardano: una 69enne di Fiorano Modenese, un 74enne di Polinago, una 92enne di San Felice sul Panaro, una 87enne di Montefiorino, un 79enne e un 80enne di Modena. Le vittime sono così 453 dal'inizio dell'emergenza.

Una pessima notizia che arriva nel giorno in cui i contagi toccano il minimo mai registrato dalla scoperta del "paziente uno" in poi. Sono infatti appena due le persone positive accertate oggi, una residente a Modena e un'altra a Serramazzoni. Entrambi però si trovano in condizioni di salute gravi, tanto che sono stati ricoverati in ospedale e uno di loro è in Terapia Intensiva.

Negli ospedali modenese i pazienti ricoverati si sono mantenuti stabili negli ultimi giorni, con una parallela diminuzione dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva. La situazione di stamattina vede nel complesso ricoverati in Azienda Ospedaliero -Universitaria 58 pazienti positivi: 21 all’Ospedale di Baggiovara e 37 al Policlinico.

Di questi, sono in terapia intensiva 16 pazienti, dei quali 2 nella terapia intensiva del Policlinico di Modena e 14 presso l’Ospedale Civile, e 2 pazienti in sub intensiva al Policlinico. In degenza ordinaria sono seguiti 40 pazienti, 7 all’Ospedale Civile di Baggiovara e 33 al Policlinico.

I contagi accertati salgono a 3.839, ma sale sempre di più anche il numero dei guariti: oggi se ne aggiungono 66 guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 101 guariti con il doppio tampone negativo. Alla data odierna sono 2.768 le persone guarite clinicamente,

di cui 2.472 con anche il doppio tampone negativo. I casi attivi sul territorio modenese sono così poco più di 600.