Modena raggiunge 306 contagi accertati. Nelle ultime 24 ore nessun decesso

Sono 306 - secondo il bilancio delle ore 17 - le persone positive al coronavirus residenti in provincia di Modena. Il numero comprende anche i residenti nelle province vicine che sono presi in carico dagli ospedali modenesi. Oggi il numero dei contagiati è salito di 55 unità e come sempre il ventaglio delle età e delle provenienze è ampio. I pazienti hanno tra i 25 e gli 89 anni e provengono da numerosi comuni.

Modena capoluogo fa ancora la voce grossa con 13 nuovi pazienti, seguita dal comuen di Fiorano Modenese, che oggi registra un +7. Seguono Carpi con 5, Soliera con 3, Castelfranco,Mirandola, Montese e Sassuolo con 2. Un caso anche in ciascuno dei seguenti comuni: Castelnuovo, Castelvetro, Finale Emilia, Nonantola, Pavullo, Ravarino, San Prospero, Savignano e Vignola. Sono poi 7 i residenti fuori provincia.

Fa ben sperare la condizione media dei pazienti, che per la maggior parte presentano sintomi lievi: 35 sono infatti in isolamento domiciliare, mentre 20 sono stati ricoverati. Fortunatamente, inoltre, Modena non registra oggi alcun decesso nei propri ospedali.