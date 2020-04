Contagio ancora in calo a Modena. Sono 9 i decessi registrati oggi

Incominciano a consolidarsi su cifre decisamente più contenute che in passato i nuovi casi giornalieri di positività al coronavirus. Oggi sono 37 in più di ieri, per un totale per la provincia di Modena pari a 3.217. Dei nuovi pazienti accertati, appena 4 si trovano ricoverati, ma nessuno in Terapia Intensiva. Un calo sempre più tangibile sottolineato anche dal progressivo diminuire dei ricoveri e soprattutto degli interventi del 118, che durante le festività hanno subito un'importante frenata.

Quasi la metà dei nuovi casi è concentrata nel comune capoluogo e fortunatamente oggi non sono stati riscontrati altri focolai in residenze per anziani. I nuovi casi riguardano i comuni di: Bomporto 1, Camposanto 2, Carpi 3, Concordia 1, Fiorano M. 1, Lama Mocogno 1, Mirandola 1, Modena 15, Montefiorino 1, Nonantola 1, Novi 1, Pavullo 3, Prignano 1, San Felice S/P 1, San Possidonio 1, Serramazzoni 1. Non residenti in provincia 2.

Resta invece costante il numero dei decessi, che come naturale che sia per il decorso della malattia, è destinato a adurare ben oltre quello delle positività. Nelle ultime 24 ore sono decedute 9 persone positive al tampone, di cui 6 uomini e 3 donne. Il totale sale così a 325.

Si tratta di: un 92enne di Castelfranco Emilia, un 78enne di Montefiorino, un 80enne di San Felice sul Panaro; un 84enne e una 89enne di Carpi; un 66enne, una 93enne e una 83enne di Modena.

Procede rapidamente la rilevazione delle guarigioni, con i doppi tamponi negativi che oggi hanno superato i nuovi contagi. Si aggiungono infatti 65 nuovi guariti clinicamente e 45 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 830 le persone guarite clinicamente, di cui 448 con anche il doppio tampone negativo