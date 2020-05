Contagio. In provincia 10 nuovi positivi: i casi attivi scendono sotto i 600

Prosegue a ritmo altalenante il conteggio dei nuovi casi positivi riscontrati giornalmente. Oggi in provincia di Modena sono stati rilevati tamponi positivi in 10 persone, portando così il totale a 3.849 da febbraio ad oggi. Tutti i nuovi casi si trovano in isolamento domiciliare (nessuno è ricoverato), nei comuni di: Bomporto 1, Carpi 3, Castelvetro 1, Modena 4 e Nonantola 1.

Per quanto riguarda le guarigioni, invece, si aggiungono 45 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 63 nuovi guariti

con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 2.819 le persone guarite clinicamente, di cui 2.534 con anche il doppio tampone negativo. I casi attivi in provincia scendono così sotto i 600.

Due i decessi di persone covid-positive avvenuti nelle ultime 24 ore: un 87enne di Modena e una 75enne di Castelvetro. Le vittime accertate salgono così a 455.