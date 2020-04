Contagio, numeri stabili a Modena. Sono 8 i decessi delle ultime ore

Sono 8 le persone positive al covid 19 decedute oggi in provincia di Modena. Lo riporta come ogni giorno il report dell'Ausl. Si tratta di un 94enne di Modena, una 77enne di Fiorano Modenese, un 82enne di Maranello, un 93enne di Mirandola e tre pavullesi: una 92enne, una 88enne e un 78enne. Fra i decessi riportati oggi anche quelli di una 94enne di Nonantola il cui tampone è stato refertato solo oggi. I decessi salgono così a 333 dall'inizio dell'epidemia.

Se la conferma dei decessi giornalieri è ogni volta una notizia drammatica, viceversa si può guardare in modo positivo alla stabilità dei nuovi casi di coronavirus accertati in provincia, che testimoniano il calo percentuale del contagio. Oggi a Modena i malati sono 3.262 a Modena, con un incremento di 45 rispetto a ieri.

Numeri sempre più contenuti anche usl fronte dei ricoveri, come dimostra che 36 dei nuovi contagiati si trovano a casa e dei 9 ricoverati nessuno è in Terapia Intensiva. Questi i comuni di residenza, in cui spicca il focolaio di una redienza per anziani di Montefiorino: Campogalliano 1, Carpi 6, Castelfranco E. 1, Finale Emilia 1, Frassinoro 2, Lama Mocogno 2, Maranello 1, Mirandola 2, Modena 5, Montefiorino 8, Nonantola 1, Pavullo 1, Polinago 1, Prignano 2, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 1, Sassuolo 3, Sestola 1, Soliera 1. Non residenti in provincia 4.

In particolare situazione di stamattina vede nel complesso ricoverati nella sola Azienda Ospedaliero Universitaria 188 pazienti positivi: 68 all’Ospedale di Baggiovara e 120 al Policlinico. Di questi, sono in terapia intensiva 34 pazienti, dei quali 13 nella terapia intensiva del Policlinico di Modena e 21 presso l’Ospedale Civile, e 9 pazienti in sub intensiva, distribuiti tra i due ospedali. In degenza ordinaria sono seguiti 145 pazienti, 44 all’Ospedale Civile di Baggiovara e 101 al Policlinico.

Come si può vedere dal grafico, continua il calo dei casi ricoverati in degenza ordinaria (colore blu) e in Terapia Intensiva (colore rosso), frutto delle misure di isolamento sociale finora attuate.

In flession eoggi il numero dei guariti, ma così come per i tamponi positivi, la cadenza gironaliera è influenzata da molti fattori di refertazione e comunicazione legata all'attività dell'Ausl e dei laboratori. Oggi sono 16 i nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 100 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. In totale salgono così a 850 le persone guarite clinicamente, di cui 548 con anche il doppio

tampone negativo