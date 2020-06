Contagio, nelle ultime ore un nuovo ricovero ospedaliero a Modena

Sono appena due i casi di positività al Covid-19 riscontrati nelle ultime 24 ore in provicnia di Modena, entrambi nel capoluogo. Uno dei due pazienti si trova attualmente ricoverato in ospedale: un dato al quale ci eravamo ormai disabituati, visto che da settimane non si verificano ricoveri. L'altro paziente è invece a casa in isolamento. I casi salgono così a 3.935.

Anche oggi si conta un solo nuovo guarito clinicamente, dal momento che ormai non restano quasi più pazienti sintomatici se non le poche unità ancora ospedalizzate. Sono invece 2 i guariti con il doppio tampone negativo. Sono in totale 3.356 le persone guarite clinicamente, di cui 3.321 con anche il doppio tampone negativo.

Nessun decesso, con questa triste lista ferma a 472 persone. I casi attivi sono poco meno di 100.