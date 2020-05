Contagio. In provincia oggi 8 nuovi casi, ma nessun decesso

Oggi il consueto bollettino dell'Ausl sull'emergenza covid-19 si apre con un'ottima notizia: per la seconda vota dalla fase discendente del contagio, oggi non si registra alcun decesso.

I nuovi positivi sono invece 8, in linea con i numeri che da ormai due settimane caratterizzano il territorio modenese. Sette dei nuovi malati sono in isolamento domicliare, mentre uno si trova ricoverato in ospedale. I nuovi positivi riseidono nei comuni di : Carpi 2, Modena 3, Sassuolo 1, Spilamberto 1, non residenti in provincia 1. I casi sul nostro territorio sono 3.857 da febbraio ad oggi.

Le guarigioni aumentano oggi al ritmo di 26 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 45 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 2.849 le persone guarite clinicamente, di cui 2.579 con anche il doppio tampone negativo. Sono poco più di 500 i casi attivi.