Nel modenese altri 73 contagi e 4 decessi. La crescita non accenna a diminuire

Sono 73 i nuovi casi positivi registrati oggi in provincia di Modena: il dato è il più elevato in una singola giornata dall'inizio dell'epidemia, ma conferma di fatto il trend dell'ultima settimana, dove la percentuale di crescita nel modenese si è dimostrata stabile. Ora i pazienti contagiati sono 440.

Anche nelle ultime 24 ore la "platea" dei nuovi contagi ha riguardato uomini e donne di età compresa fra i 33 e i 97 anni residenti in tutte le zone della provincia. Di questi 36 sono a casa in isolamento con sintomi non preoccupanti, mentre 32 sono stati ricoverati nel reparto di Malattie Infettive. Quattro i nuovi accessi in terapia intensiva.

I nuovi contagiati risiedono principalmente a Moden, ben 21, e a Maranello, che ha fatto segnare 9 casi tra cui anche quello del sindaco Luigi Zironi. 7 i contagiati a Carpi e 6 a Sassuolo. Seguono 4 a San Felice, 3 a Castelfranco, Fiorano, Pavullo, 2 a Bastiglia, Campogalliano, Formigine. Uno infine in ciascuno dei seguenti comuni: Castelvetro, Cavezzo, Finale, Lama, Medolla, Mirandola, San Cesario, San Prospero, Serramazzoni, Soliera e Spilamberto.

I decessi in provincia di Modena sono stati quattro, a partire da un 86enne di Bastiglia di cui avevamo già dato notixia nel report di ieri pomeriggio: deceduti anche un 95 enne di Modena, insieme ad un 61enne e ad un 86enne residenti a Carpi.