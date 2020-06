Contagio in provincia, morto un 84enne modenese

Dopo diversi giorni che avevano fatto ben speraere, oggi viene segnalata nel modenese una nuova persona covid-positiva deceduta. Si tratta di un 84enne residnete a Modena. Le vittime salgono così a 473 da marzo ad oggi.

Il bollettino dell'Ausl riporta anche un nuovo caso di positività, riscontrato in un cittadino non residente in provincia, che si trova tuttavia ricoverato in ospedale. I positivi finora accertati sono 3.936.

Progrediscono in maniera significativa le guarigioni, tanto che ormai sono poche decine i casi ancora attivi, quasi tutti asintomatici. Oggi si aggiungono 9 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 22 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3.343 le persone guarite clinicamente, di cui 3.321 con anche il doppio tampone negativo.