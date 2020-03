Tre decessi e 20 nuovi contagi. Ma ci sono i primi guariti accertati

E' stata una giornata meno intensa delle altre sul fronte dei nuovi casi di coronavirus accertati in provincia di Modena. Dopo giorni di forte crescita, nelle ultime 24 ore sono stati restituiti risultati positivi per "soli" 20 tamponi. Si tratta 6 cittadini di Carpi, 2 di Castelvetro, Fiorano, Modena, Sassuolo e 1 di Campogalliano, Formigine, Maranello, Mirandola, Soliera. Uno risiede fuori provincia.

Purtroppo sono stati tre i decessi: due uomini di 73 e 86 anni e una donna di 73 anni.

Notizie positive sul fronte delle guarigioni. Una donna di 95 anni di Fanano, la prima, e un uomo di 27 di Carpi, il secondo: sono loro le prime persone completamente guarite dall’infezione da coronavirus in provincia di Modena. A certificarlo, il risultato negativo dei tamponi eseguiti come da protocollo

Oltre a loro, ci sono altri 23 cittadini modenesi guariti clinicamente – vale a dire senza più sintomi della malattia – e per i quali è avviato il percorso di verifica con l’esecuzione di due tamponi che, se negativi, decreteranno la guarigione completa.

La situazione di stamattina vede nel complesso ricoverati in Azienda Ospedaliero Universitaria 131 pazienti COVID positivi: 32 all’Ospedale Civile e 99 al Policlinico. Di questi, sono in terapia intensiva 42 pazienti: 23 nei posti intensivi gestiti dal Prof. Girardis in Policlinico e 19 nella terapia intensiva dell’Ospedale Civile. Risultano inoltre in attesa di conferma diagnostica 72 casi sospetti.

Al Policlinico in degenza ordinaria sono seguiti 76 pazienti positivi, dei quali 48 presso le Malattie Infettive e 28 negli altri reparti. Per quanto riguarda l’ospedale di Baggiovara, sono 13 i ricoverati in degenza ordinaria, concentrati in particolare presso settori individuati ad hoc nel corso dell’evolversi del piano di attivazione posti letto aziendale e provinciale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.