Contagio, anche oggi più guariti che nuovi malati. Sono 9 i deceduti

E' di 9 persone positive decedute il bilancio giornaliero per la provincia di Modena riportato nel bollettino regionale che aggrega i dati di tutte le Ausl territoriali. Un numero che torna a salire dopo alcune giornate che avevano fatto be sperare, ma che ovviamente in una giornata sola non può essere considerato rilevante ai fini statistici. I morti sono così 347 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Le persone decedute nelle ultime ore sono quattro uomini e cinque donne: un 85enne e un 49enne di Castelnuovo Rangone, un 84enne di Finale Emilia, un 73enne di San Felice sul Panaro, una 69enne di Formigine, una 85enne di Carpi, una 79enne di Modena, una 92enne di Palagano e una 86enne di Novi di Modena.

Notizie decisamente migliori invece sul fronte dei nuovi positivi, che nelle ultime 24 ore sono stati solo 39 in più. Il totale ad oggi è di 3.340. Da sottolineare come appena 2 dei nuovi contagiati si trovino ricoverati in ospedale.

Questi i comuni di residenza: Bastiglia 1, Carpi 7, Castelfranco E. 1, Castelvetro 3, Finale Emilia 1, Fiorano M. 2, Formigine 1, Maranello 4, Medolla 1, Mirandola 1, Modena 10, Montefiorino 1, Pavullo 1, Ravarino 1, Spilamberto 2, Vignola 1. Non residenti in provincia 1.

Anche oggi i tamponi (negativi) effettuati per verificare la guarigione hanno superato per numero quello dei nuovi positivi. Sono infatti 41 i guariti con "doppio tampone" accertati nelle ultime ore, cui si aggiungono 43 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 987 le persone guarite clinicamente, di cui 664 con anche il doppio tampone negativo