Contagio ancora in calo. Nel modenese 5 nuovi casi e 3 decessi

Torna a scendere il numero dei nuovi contagi in provincia di Modena. Oggi il bollettino giornaliero dell'Ausl riferisce di sole 5 nuove positività: una nei comuni di Carpi e Cavezzo e tre a Modena. Quattro dei nuovi contagiati si trovano in isolamento domiciliare, mentre uno è ricoverato in ospedale, ma non in Terapia Intensiva. I contagi totali sul nostro territorio salgono così a 3.876.

Tornano a crescere in maniera più significativa - dopo qualche giorno - anche le guarigioni. Si aggiungono 40 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 44 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 2.917 le persone guarite clinicamente,

di cui 2.668 con anche il doppio tampone negativo. Al netto dei decessi, i casi attivi in provincia sono ora circa 500.

Purtroppo anche oggi si devono annotare altre tre vittime. Si tratta d una 79enne di Savignano sul Panaro, un 96enne di San Felice sul Pansro e un 95enne di Vignola. Le persone covid-positive decedute da marzo ad oggi sono 460.