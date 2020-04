Coronavirus, ancora 8 decessi. Oggi 50 nuovi casi positivi in provincia

Sale a 355 il conto drammatico delle persone positive al covid-19 decedute in provincia di Modena tra marzo e aprile. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono aggiunti ulteriori 8 decessi, 5 donne e 3 uomini. Si tratta d una 84enne e un 70enne di Sassuolo, un 98enne di Mirandola, una 99enne di San Felice sul Panaro, un 75enne di Castelfranco Emilia, una 87enne di Carpi, una 98enne di Novi di Modena e una 97enne di Montefiorino.

La crescita dei nuovi positivi si conferma in linea con i giorni scorsi, percentualmente ormai attestata al +1% giornaliero. Nelle ultime ore si sono registrati 50 tamponi positivi, che portano così a 3.390 il totale dei malati accertati sul nostro territorio. I nuovi casi sono sempre meno gravi dal punto di vista delle condizioni di salute, come dimostra il fatto che solo 4 su 50 si trovano ricoverati in ospedale, nessuno in Terapia Intensiva.

Questi i comuni di residenza: Camposanto 1, Carpi 4, Castelfranco E. 1, Castelnuovo R. 3, Finale Emilia 1, Fiorano M. 2, Formigine 2, Frassinoro 1, Maranello 1, Mirandola 1, Modena 16, Novi 1, Pavullo 2, San Prospero 1, Sassuolo 2, Soliera 1, Spilamberto 1, Vignola 6. Non residenti in provincia 3.

Il miglioramento complessivo della popolazione malata è confermato dalla crescita importante delle guarigioni, che ormai riguarano un terzo delle persone contagiate. Oggi si aggiungono 72 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 61 nuovi guariti

con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 1062 le persone guarite clinicamente, di cui 725 con anche il doppio tampone negativo.