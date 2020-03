Emergenza senza tregua. Le vittime in provincia di Modena oggi sono 12

Nelle ultime 24 ore il numero dei pazienti positivi al covid-19 in provincia di Modena ha visto un altro balzo in avanti, pari a 88 nuovi casi. La cifra provinciale si attesta così a 663, con un aumento del 15%. Restano invariate le proporzioni tra pazienti in isolamento con sintomi non gravi (46) e quelli più critici ricoverati nei reparti di Malattie Infettive, che sono 39. Tre i ricoveri in Terapia Intensiva.

Carpi e Modena, rispettivamente con 17 e 15 casi, restano i comuni più colpiti, ma la pandemia ormai si può considerare abbastanza uniforme su tutto il territorio provinciale. In questi comuni i nuovi casi: Castelfranco E. 2, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 3, Cavezzo 2, Concordia 3, Finale Emilia 1, Fiorano M. 7, Formigine 5, Maranello 5, Mirandola 2, Modena 15, Novi 3, Prignano 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 3, Sassuolo 5, Soliera 2, Spilamberto 2, Vignola 1. Sette pazienti risiedono invece fuori provincia.

Davvero drammatico il numero dei decessi, che sono stati ben 12, portando così il totale delle vittime sul nostro territorio a 41. A Carpi sono morti un 79enne e un 61enne, a Modena una 95enne e un 82enne, a Fiorano un 85enne, a Formigine un 81enne e un 86enne, a Sassuolo un 79enne e un 87enne, a Soliera un 89enne, a Maranello un 82enne e a Mirandola un 85enne.

Procede anche il fronte delle guarigioni, con 4 nuovi pazienti che non presentano più sintomi. In totale alla data di oggi sono 31 le persone guarite clinicamente, di cui anche due con il doppio tampone negativo.