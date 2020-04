Contagio, i numeri in provincia. Oggi a Modena ben 18 vittime

Sono 18 le persone decedute nelle ultime 24 ore e positive al covid-19. Un numero alto, troppo alto. E' questa la prima disarmante realtà che colpisce oggi insieme al report quotidiano fornito dal Servizio Sanitario Regionale sull'andamento del contagio. A Modena si registra oggi il numero più elevato di decessi fra le province emiliano-romagnole e il computo totale a 213 in appena un mese.

A Carpi si contano ben 4 decessi: una 85enne, una 75enne, e due 95enni. Due i decessi a San Felice sul Panaro: una 82enne e un 80enne. A Concordia ha perso la vita un 89enne, a Pavullo un 86enne, a Maranello una 93enne, a San Possidonio un 95enne, a Ravarino un 80enne, a soliera un 89enne, a Palagano un 80enne, a Polinago un 83enne, a Fiorano una 77enne e a Modena un 83enne.

Questo conto drammatico mette oggi decisamente in secondo piano i numeri sull'andamento dei casi positivi. Su questo fronte, in ogni caso, si segnalano 119 positività in più rispetto a ieri, con una crescita percentuale del 5,2%. Cifre in linea con "l'appiattimento" della curva da cui assistiamo da circa una settimana. Come più volte ribadito, occorre però guardare con disincanto a queste cifre, che da sole non possono raccontare l'andamento dell'epidemia. Ad oggi i casi positivi registrati in provincia di Modena sono 2.416, cui si aggiungono altrettante persone isolate a scopo cautelativo ma non testate.

Dei nuovi casi 92 sono in isolamento domiciliare , mentre 27 sono ricoverati in ospedale, 2 dei quali in Terapia Intensiva. Questi i comuni interessati dai nuovi positivi: Bastiglia 1, Bomporto 2, Campogalliano 1,Camposanto 1, Carpi 9, Castelfranco E. 2, Castelvetro 1, Concordia 2, Finale Emilia 3, Formigine 9, Guiglia 1, Lama Mocogno 2, Maranello 6, Medolla 1, Mirandola 3, Modena 28, Nonantola 1, Palagano 1, Pavullo 6, Ravarino 1, Riolunato 1, San Felice S/P 24, San Possidonio 2, Sassuolo 5, Soliera 1, Spilamberto 1, Vignola 2. Non residenti in provincia 2.

Sul fronte di chi ha invece già messo alle spalle la malattia, si aggiungono 14 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 14 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 165 le persone guarite clinicamente, di cui 71 con anche il doppio tampone negativo.