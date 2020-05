Covid, oggi a Modena 4 decessi. Quasi duemila i pazienti guariti

Nell'esaminare il bollettino sul contagio fornito oggi dall'Ausl partiamo dalla nota più critica, quella dei decessi. Purtroppo sono quattro le persone positive al virus decedute nelle ultime 24 ore, tre uomini e una donna. Si tratta di un 61enne di Soliera, di un 83enne di San Possidonio e di una 88enne e un 86enne residenti a Frassinoro. Il computo dei decessi nella nostra provincia sale così a 412.

I nuovi contagi accertati sono stabili in termini assoluti: 26 anche nella giornata odierna, per un totale di 3.704 da febbraio ad oggi. Dei nuovi positivi sono due quelli ricoverati in ospedale, mentre gli altri si trovano a casa in condizioni di salute non troppo preoccupanti.

Questi i comuni interessati dai casi di oggi: Bastiglia 1, Bomporto 1, Carpi 1, Castelfranco E. 3, Castelvetro 1, Fiorano M. 1, Formigine 1, Mirandola 1, Modena 8, Nonantola 1, Serramazzoni 1, Spilamberto 4, Vignola 1. Non residenti in provincia 1.

Se il novero dei nuovi casi giornalieri è ormai stabile da circa due settimane, lo stesso vale anche per le guarigioni, che ogni giorno doppiano il numero dei tamponi positivi. Oggi si aggiungono 50 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 64 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Nel complesso sono 1.992 i modenesi che hanno superato la malatti, di cui 1.526 con anche il doppio tampone negativo.