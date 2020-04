Contagio, solo 21 nuovi casi a Modena. "Dati più tranquillizzanti della regione"

"I dati della provincia di Modena sono i più tranquillizzanti della regione". E' il giudizio positivo espresso nella consueta diretta Facebook dal commissario ad acta Sergio Venturi, che come sempre ha enumerato le nuove positività al covid-19 territorio per territorio, soffermandosi oggi sul calo sensibile registrato sotto la Ghirlandina.

Nelle ultime 24 ore sono stati accertati solo 21 nuovi pazienti positivi, senza che apparentemente vi siano ritardi legati alla refertazione dei tamponi. Una cifra contenuta e ancora migliore di quelle della scorsa settimana, che porta a 3.411 i contagiati verificati in provincia di Modena. Dei nuovi pazienti solo 4 si trovano ricoverati in ospedale, nessuno in Terapia Intensiva.

Questi i comuni di residenza: Bastiglia 1, Carpi 1, Castelfranco E. 2, Finale Emilia 2, Fiorano M. 2, Frassinoro 1, Modena 5, Pavullo 2, Sassuolo 1, Soliera 2, Vignola 1. Non residenti in provincia 1.

A questo si affianca un secondo dato davvero positivo: quello delle guarigioni. Si aggiungono oggi 90 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 43 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 1.159 le persone guarite clinicamente - vale a dire un terzo del totale dei contagiati da febbraio ad oggi - di cui 768 con anche il doppio tampone negativo.

Quello che non cala - e non calerà per diverso tempo - è il conto delle persone positive decedute. Anche oggi se ne contano 8, per un totale di 363. I decessi delle ultime 24 ore riguardano 5 donne e 3 uomini: una 81enne di Pavullo nel Frignano, un 79enne di Sassuolo, una 85enne di Maranello, una 90enne e una 85enne di Modena, una 96enne di Formigine, un 80enne di Carpi e un 57enne di San Felice sul Panaro.