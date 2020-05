Contagi, oggi un solo caso a Modena. Deceduta una donna di Sassuolo

Nuovo record nel calo dei contagi in provincia di Modena. Oggi una sola persona è risultata positiva ai tamponi: si tratta di un residente di Carpi che è in isolamento domiciliare. Sono così 3.880 i contagi accertati nel modenese da febbraio ad oggi, ma appare sempre più marcato il calo del'epidemia, ormai prossima allo zero.

Sempre più ridotti anche i decessi, che purtroppo però non si fermano. Nelle ultime 24 ore è venuta a mancare una 89enne di Sassuolo: si tratta della vittima numero 462 per il nostro territorio.

Sul fronte delle guarigioni, invece, oggi si aggiungono 24 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 31 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 2.955 le persone guarite clinicamente, di cui 2716 con anche il doppio tampone negativo. I casi attivi nel modenese scendono così sotto quota 500.