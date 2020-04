Contagio, 8 decessi anche oggi. Guarito più di un terzo dei malati modenesi

Scende ancora, in termini sia percentuali che assoluti, il numero dei nuovi pazienti positivi al covid sul territorio modenese. Oggi il bollettino regionale riferisce di 38 tamponi positivi (compresi quelli di due persone decedute), un dato di crescita appena dell'1,1%, per un totale di 3.449 contagiati da inizio epidemia. I nuovi casi si trovano come sempre in isolamento domiciliare: appena due sono ricoverati in ospedale, nessuno con sintomi tali da dover attivare la Terapia Intensiva. Fatte salve le tante variabili relative all'effettuazione dei tamponi, negli ultimi giorni si assiste ad un calo molto marcato.

Questi i comuni di residenza dei nuovi contagiati: Carpi 5, Castelfranco E. 1, Castelvetro 5, Finale Emilia 1, Formigine 1, Mirandola 1, Modena 9, Montefiorino 1, Montese 2, Nonantola 1, Novi 1, Pavullo 2, Pievepelago 1, San Felice S/P 1, Sassuolo 1, Soliera 1, Spilamberto 1. Non residenti in provincia 3.

Nuovo balzo in avanti per le guarigioni, che anche oggi sono in forte crescita, con 83 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 19 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data odierna sono 1241 le persone guarite clinicamente, di cui 786 con anche il doppio tampone negativo

Resta costante, purtroppo, il numero dei decessi. Anche oggi sono 8 le persone positive al coronavirus morte negli ospedali o in altri luoghi di cura, di cui 5 donne e tre uomini, tutti particolarmente anzaini. Tre i decessi a Modena: un 92enne, una 84enne e una 101enne. Si aggiungono un 82enne di Sassuolo, una 97enne di San Felice sul Panaro e una 95enne di Carpi. Due i deceduti in tempi precedenti il cui tampone è stato refertato solo oggi: una 92enne di Montefiorino e un 82enne di Castelfranco Emilia. Raggiunta quota 371 decessi.