Coronavirus, solo 23 nuovi positivi in provincia. Record di guarigioni

Il numero delle persone positive al virus dall’inizio dell’emergenza nella provincia di Modena è 3.471, in aumento dello 0,7% rispetto a ieri. Un trend di crescita in nettissimo calo rispetto agli inizi di aprile quando era circa del 4%. Le persone oggi ammalate sono 1.794; sono 747 i tamponi effettuato ieri a livello provinciale, di cui solo 23 positivi.

La quasi totalità dei nuovi casi (21) si trova in isolamento domiciliare, mentre due pazienti sono ricoverati in ospedale in repart ordinari. Ad oggi i ricoverati nella provincia di Modena sono 223, di cui 36 in terapia intensiva.

Questa la residenza dei nuovi positivi: Bomporto 1, Carpi 3, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 1, Concordia 2, Fiorano M. 1, Formigine 1, Maranello 1, Modena 6, Montefiorino 1, Pavullo 1, Sassuolo 1, Soliera 1, Vignola 1. Non residenti in provincia 1.

Sono invece 9 le persone positive al covid decedute e inserite nell'elenco regionale per le ultime 24 ore, sette donne e due uomini. Si tratta di una 80enne di Cavesso, una 96enne e una 89enne di Carpi, una 97enne di Lama Mocogno, una 92enne di Montefiorino, un 92enne di Vignola, una 98enne e una 83enne di Concordia sulla Secchia e un 75enne di Lama Mocogno. Il numero compòessivo dei deceduti sul nostro territorio sale così a 380.

Sul fronte delle guarigioni oggi si registra la cifra record di ben 123 tamponi per il doppio controllo della guarigione, oltre a 60 nuovi guariti clinicamente. Il totale è quindi di 1308 persone guarite clinicamente, di cui 910 con anche il doppio tampone negativo.

