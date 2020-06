Contagio, nessun nuovo positivo. Deceduta una 80enne di Vignola

Dopo ormai diversi giorni si torna a contare il decesso di una persona covid-positiva in provincia di Modena. Si tratta di una donna di 80 anni residente a Vignola: è la vittima numero 473 in questa drammatica lista. Come presumibile, tuttavia, il protrarsi di alcune malattie fino al decesso è purtroppo qualcosa destinato ad avvenire anche quando il contagio diffuso è di fatto superato.

Nelle ultime ore non si sono regitrate positivià nel modenese, con il dato che resta quindi fermo a 3.943 casi.

Si aggiunge poi 1 nuovo guarito con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3396 le persone guarite clinicamente, di cui 3367 con anche il doppio tampone negativo. Negli ultimi giorni non si hanno ormai più guarigioni cliniche perchè non sono rimasti ormai positivi realmente malati, se non poche unità: sono una settantina i casi attivi, quasi tutti asintomatici.