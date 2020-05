Contagio. In provincia 11 casi, di cui 6 asintomatici del focolaio di Carpi

Tornano a salire i nuovi contagiati giornalieri, dopo alcuni giorni ormai prossimi allo zero. Oggi sono stati refertati i tamponi positivi di 11 modenesi, per un totale di 3.895. Di questi 11, va precisato, 6 sono asintomatici e residenti a Carpi, scoperti in quanto contatti stretti di una persona risultata positiva nei giorni scorsi.

Lo ha specificato lo stesso Assessore Regionale Raffaele Donini, spiegando come lo screening sugli anticorpi stia diventando fondamentale per "stanare" i positivi, ricercandoli fra le persone che hanno avuti contatti con i malati.

Questa politica sanitaria giustifica in qualche modo il numero dei tamponi giornalieri, che continua ad essere più basso rispetto ad altre realtà regionali e anche rispetto alle previsioni di aumento - 15.000 tamponi al giorno - sempre ribadite dalla Regione e non ancora raggiunte. Si stanno cioè svolgendo tamponi più miranti, sfruttando i dati dei numerosi test sierologici già effettuati al personale sanitario e alle categorie più esposte.

Tutti i nuovi positivi sono in isolamento domiciliare. Oltre a Carpi, gli altri risiedono: 2 a Bomporto, 1 a Castelfranco, 1 a Prignano e 1 a Ravarino.

Tornano a crescere anche le guarigioni. Si aggiungono infatti 30 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 34 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3.008 le persone guarite clinicamente, di cui 2808 con anche il doppio tampone negativo. I casi attivi nel modenese sono poco più di 400.

Si aggiunge purtroppo anche oggi un decesso. Si tratta di un 70enne di Carpi. Le vittime accertate sono 464.