Contagio. Salgono a 73 le vittime in provincia di Modena

I dati diffusi dall'Azienda Sanitaria di Modena nella giornata di oggi ricalcano drammaticamente quelli degli ultimi giorno, con una crescita di un centinaio di nuovi casi positivi, ma soprattutto con altri 12 decessi. Il numero delle vittime sale così a 73 dall'inizio dell'epidemia: un bilancio ogni ora più tragico, ma soprattutto che non accenna a diminuire.

Nelle ultime ore hanno perso la vita un 81enne di Maranello, un 73enne di Fiorano, un 77enne di Castelfranco Emilia, un 84enne di Soliera, una 85enne di Carpi; una 99enne, una 79enne e un 71enne di Modena, una 92enne di Spilamberto, un 57enne di Vignola, un 74enne di Formigine e 87enne di Sassuolo.

I 104 nuovi contagi accertati sono per metà in buone condizioni in isolamento domiciliare (58), mentre altri 46 si trovano ricoverati in vari reparti ospedalieri e 5 di loro sono in Terapia Intensiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questi i comuni di residenza dei nuovi casi: Bastiglia 2, Bomporto 1, Campogalliano 1, Camposanto 1, Carpi 11, Castelfranco E. 10, Castelnuovo R. 3, Cavezzo 1, Finale Emilia 1, Fiorano M. 2, Formigine 6, Guiglia 1, Lama Mocogno 2, Maranello 2, Medolla 1, Mirandola 3, Modena 26, Nonantola 2, Pavullo 3, Polinago 1, Sassuolo 6, Serramazzoni 2, Soliera 2, Spilamberto 3, Vignola 5. Non residenti in provincia 6.