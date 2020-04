Contagio. Oggi a Modena solo 18 nuovi positivi. Sono 8 i decessi

Prosegue senza sosta il calo dei nuovi positivi in provincia di Modena, dove oggi si registrano solo 18 pazienti covid in più. Il totale sale così a 3.490. Una notizia molto positiva che fa del nostro territorio quello dove si sta registrando il calo più sensibile in tutta la regione. Va aggiunto che solo due dei nuovi contagiati si trovano ricoverati, mentre gli altri sono tutti a casa in condizioni di salute non preoccupanti.

Sono appena sei i comuni di residenza dei nuovi casi: Carpi 3, Castelfranco E. 1, Fiorano M. 1, Maranello 1, Modena 8, Pavullo 2. Non residenti in provincia 2.

Con il calo dei nuovi casi e il procedere incessante delle guarigioni migliora sensibilmente la situazione negli ospedali. A Modena sono ricoverati (a stamattina) 127 pazienti, di cui 47 all’Ospedale di Baggiovara e 80 al Policlinico. Di questi, sono in terapia intensiva 26 pazienti, dei quali 8 nella terapia intensiva del Policlinico di Modena e 18 presso l’Ospedale Civile, e 6 pazienti in sub intensiva, distribuiti tra i due ospedali. In degenza ordinaria sono seguiti 95 pazienti, 29 all’Ospedale Civile di Baggiovara e 66 al Policlinico.

Da ormai una decina di giorni si registano quotidianamente almeno una cinquantina di guarigioni: oggi si aggiungono 59 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 44 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data odierna sono 1.377 le persone guarite clinicamente, di cui 953 con anche il doppio tampone negativo.

Lo spegnersi dell'epidemia purtroppo dovrà fare i conti con ancora numerosi decessi: nelle ultime 24 ore sono stati otto. Si tratta di un 72enne di Sassuolo; una 83enne, un 97enne, una 85enne e un 44enne di Modena; un 88enne e una 99enne di Carpi e un 78enne residente fuori provincia. I pazienti positivi deceduti sono ad oggi 388.