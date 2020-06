Contagio. Oggi un solo caso di positività in provincia, a Carpi

Nessun fatto rilevante oggi per quanto riguarda il bollettino Ausl sull'epidemia, che fa segnare un solo positivi. Si tratta di un cittadino di Carpi che si trova in isolamento domiciliare. A differenza di altri territori, come ad esempio Bologna, quello modenese non conosce più da ormai un mese focolai significativi, neppure nei nuclei famigliari o in altre comunità ristrette. I casi di positività sono 3.944 e quotidianamente si accerta mediamente 1 o 2 tamponi positivi relativi a persone asintomatiche individuate grazie ai test sierologici.

Intanto le guarigioni con doppio tampone procedono: oggi si aggiungono 7 nuovi guariti. Alla data odierna sono 3.400 le persone guarite clinicamente, di cui 3374 con anche il doppio tampone negativo. Due numeri che stanno per essere pareggiati.

I casi attivi sono circa una settantina, mentre i decessi restano 473.