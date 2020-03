I contagi accertati salgono a 1.155 in provincia di Modena. Altri 9 morti

Il bollettino di oggi per la provincia di Modena aggiorna a 1.155 i casi di positività al covid-19, vale a dire 145 in più rispetto a ieri. Questo significa unca crescita che in percentuale si mantiene abbastanza stabile e non fa intravedere segni tangibili di riduzione. I pazienti ricoverati nei vari reparti, fra i nuovi casi, sono 33, ma fortunatamente nessuno nella Terapia Intensiva. I restanti malati (112) sono in isolamento domicliare. Tra di loro sia giovani che anziani e per la prima volta anche due minori. In questo conto rientrano anche 11 persone residenti fuori provincia.

Questi i comuni di residenza dei positivi accertati nelle ultime 24 ore: Bomporto 1, Campogalliano 2, Carpi 15, Castelfranco E. 10, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 2, Cavezzo 4, Concordia 3, Finale Emilia 1, Fiorano M. 5, Formigine 6, Maranello 2, Medolla 1, Mirandola 4, Modena 44, Nonantola 2, Pavullo 2, Polinago 1, Prignano 1, San Cesario S/P, San Felice S/P 2, San Possidonio 1, Sassuolo 12, Savignano S/P 1, Serramazzoni 2, Soliera, Spilamberto 2, Vignola 7.

Tra ieri sera e stamattina si sono poi registrati 9 decessi, che fanno salire 82 il drammatico bilancio. Si tratta di un 75ene di Maranello, un 73enne e un 70enne di Modena, un 64enne di Savignano, un 98enne di Castelfranco Emilia, una 78enne di Spilamberto, un 58enne di Carpi. Vi sono anche una 88enne di Sassuolo e un 87enne di Castelfranco Emilia che rientrano fra i casi positivi riscontrati appena oggi.

Resta invariato il numero delle guarigioni, fermo a 35.