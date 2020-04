Covid, oggi solo un decesso nel modenese. I positivi sono 29 in più

Come non accadeva da ormai molte settimane, oggi si registra un solo decesso di una persona positiva al covid-19 in provincia di Modena. Si tratta di un uomo di 69 anni residente a Formigine. E' la vittima numero 389 di una triste lista purtroppo destinata ad allungarsi ancora nei prossimi giorni.

Gli altri numeri del bollettino odierno fornito dall'Ausl sono ancora positivi, nel solco di quelli della settimana che sta per concludersi. I nuovi positivi sono 29 in più, per un totale di 3.519 pazienti: il primo contagio - quello del carpigiano Giorgio Grillenzoni, poi deceduto - era stato refertato esattamente due mesi fa.

I nuovi positivi sono quasi tutti in isolamento domiciliare, tranne 3 che si trovano ricoverati in ospedale. Questi i loro comuni di residenza: Carpi 7, Castelnuovo R. 1, Finale Emilia 1, Fiorano M. 1, Modena 9, Nonantola 1, Pavullo 2, Sassuolo 1, Soliera 1, Spilamberto 1, Vignola 3. Non residenti in provincia 1.

Le guarigioni procedono ormai a ritmo costante: oggi si aggiungono 51 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 50 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 1.433 le persone guarite clinicamente, di cui 1.002 con anche il doppio

tampone negativo.